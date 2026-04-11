Concorso infermieri San Pio Sos Sanità | Rischio esclusione per i laureandi di maggio serve un correttivo

Un concorso pubblico per infermieri, promosso da una struttura sanitaria, ha sollevato preoccupazioni tra i laureandi di maggio. Secondo quanto riferito, alcuni di loro potrebbero essere esclusi a causa delle modalità di selezione e dei criteri adottati. La questione ha portato a richieste di intervento da parte di associazioni e rappresentanti del settore sanitario, che chiedono un correttivo per garantire pari opportunità.

Tempo di lettura: 2 minuti In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 49 posti di Infermiere, bandito dall’ Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, si segnala una criticità legata ai requisiti di accesso e alle tempistiche previste dal bando. A evidenziarlo è Angelo Piazza, Presidente dell ‘Associazione Sos Sanità, che richiama l’attenzione sulla posizione di un gruppo di studenti del corso di laurea in Infermieristica prossimi al conseguimento del titolo nella sessione di maggio 2026. “Si tratta di giovani che hanno svolto l’intero percorso formativo e di tirocinio proprio all’interno dell’A.O. San Pio – dichiara Piazza – acquisendo competenze direttamente nei reparti e conoscendo già l’organizzazione assistenziale della struttura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Concorso infermieri San Pio, Sos Sanità: “Rischio esclusione per i laureandi di maggio, serve un correttivo” Concorso per assunzioni al San Pio: la richiesta dei giovani laureandiTempo di lettura: 3 minutiIn merito all’articolo pubblicato ieri sul concorso per l’inserimento di 49 infermieri presso il San Pio di Benevento... Sanità, sos personale. Quattrocento aggrediti tra infermieri e mediciLa sanità non fa eccezione, sono le donne le più esposte tra i quasi quattrocento infermieri e medici aggrediti nel 2025: 276 episodi riferiti a... Argomenti più discussi: Finalmente il concorso: l’ospedale ‘San Pio’ accoglierà 49 nuovi infemieri; Finalmente il concorso | l’ospedale ‘San Pio’ accoglierà 49 nuovi infemieri; Concorso per assunzioni al San Pio: la richiesta dei giovani laureandi; Concorso per assunzioni al San Pio | la richiesta dei giovani laureandi. Padre Pio TV. . Santa Messa 11 aprile 2026 Fr. Pasquale Cianci - facebook.com facebook Bari, i residenti chiedono aiuto: Santo Spirito e San Pio prede delle baby gang x.com