Prelievi domiciliari a Pesaro Urbino | Ast fa marcia indietro dopo le proteste e riapre all’accesso per tutti i pazienti

L’Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino ha deciso di riaprire i prelievi domiciliari dopo le proteste dei cittadini e delle associazioni locali. La decisione deriva dalle numerose richieste di accesso al servizio, che era stato sospeso per motivi organizzativi. Ora, l’AST consentirà di nuovo a tutti i pazienti di effettuare i prelievi a domicilio, rispondendo alle pressioni della comunità.

Ast Pesaro Urbino: Ritorno sui Prelievi Domiciliari Dopo le Proteste. L’Azienda Sanitaria Territoriale (Ast) di Pesaro Urbino ha parzialmente rivisto la disposizione sui prelievi domiciliari, una decisione che aveva sollevato un’ondata di critiche da parte di pazienti, famiglie e rappresentanti politici. La svolta, annunciata il 15 febbraio 2026, è arrivata in risposta alle difficoltà operative segnalate a partire dal 23 gennaio, quando era stata imposta una limitazione nell’accesso ai prelievi a domicilio. La nuova regolamentazione mira a trovare un equilibrio tra la necessità di garantire la qualità dei servizi e l’esigenza di rispondere alle esigenze di tutti i pazienti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Iniziative volte a rafforzare i servizi sanitari nelle Marche: 101 nuovi sanitari saranno assunti nelle Aziende Sanitarie Territoriali di Pesaro Urbino e Fermo, contribuendo a migliorare l’efficienza e l’assistenza nelle strutture locali.

La sindaca di Arzano, Cinzia Aruta, ha deciso di fare un passo indietro e ritirare le sue dimissioni.

