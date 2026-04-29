Prossimo incontro tra Magyar e Zelensky | È l’ora di aprire un nuovo capitolo nelle relazioni bilaterali

Tra ungheresi e ucraini si avvicina un nuovo incontro tra il primo ministro e il presidente ucraino, con l’obiettivo di avviare un nuovo capitolo nelle relazioni tra i due paesi. Nei mesi precedenti alle elezioni ungheresi, i rapporti sono stati caratterizzati da tensioni, con il leader uscente che ha adottato posizioni che hanno complicato i rapporti con Kiev e con l’Unione europea. La prossima riunione potrebbe rappresentare un momento di svolta in questa dinamica.

I mesi che hanno preceduto le elezioni ungheresi sono stati estremamente tesi. Il primo ministro uscente Viktor Orbán ha direttamente o indirettamente inasprito i rapporti con l’Ucraina e con la stessa Unione europea. Adesso che è iniziata una nuova Era con Péter Magyar, le perplessità e i dubbi non mancano. I primi tasselli imposti da Orbán iniziano effettivamente a cedere attraverso la rimozione del veto da 90 miliardi di euro destinati all’Ucraina. Magyar ora si è offerto di incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per «aprire un nuovo capitolo nelle relazioni bilaterali». L’obiettivo, inoltre, è di affrontare il problema concernente i diritti dell’etnia ungherese in Ucraina.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Prossimo incontro tra Magyar e Zelensky: «È l’ora di aprire un nuovo capitolo nelle relazioni bilaterali» Notizie correlate “Dentro lo Specchio”: al Fusaro un incontro pubblico per comprendere il narcisismo nelle relazioniCultura, inclusione e accessibilità si incontrano in un progetto che mette al centro la lettura e l’esperienza sensoriale Un momento di informazione,... Leggi anche: La rabbia della Russia dopo la sconfitta di Orbàn: «L’Ue collasserà, vedrete tra 4 mesi». E Zelensky tende la mano a Magyar Una raccolta di contenuti Si parla di: Il prossimo premier Magyar si recherà a Bruxelles per colloqui urgenti sui fondi UE con Ursula von der Leyen. Il premier ungherese entrante Péter Magyar propone incontro con il presidente ucraino a giugnoLe relazioni tra i due vicini hanno toccato il fondo prima delle elezioni ungheresi del 12 aprile, che hanno visto Magyar battere il premier nazionalista di lunga data Viktor Orbán. View on euronews ... msn.com Péter Magyar: l’oleodotto Druzhba potrebbe ripartire la prossima settimanaIl Partito Tisza offrirà maggiori opportunità ai partiti di opposizione nell'assegnazione dei seggi parlamentari e nell'assegnazione delle commissioni, ha dichiarato Péter Magyar, leader del partito, ... msn.com