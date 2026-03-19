Dentro lo Specchio | al Fusaro un incontro pubblico per comprendere il narcisismo nelle relazioni

Al Fusaro si svolge un incontro pubblico intitolato “Dentro lo Specchio” dedicato a discutere il narcisismo nelle relazioni. L’evento si propone come un’occasione di confronto e informazione aperta a tutti i cittadini, con l’obiettivo di approfondire il tema e favorire uno spazio di riflessione condivisa. La serata coinvolge esperti e partecipanti in un dialogo diretto su questo argomento.

Cultura, inclusione e accessibilità si incontrano in un progetto che mette al centro la lettura e l’esperienza sensoriale Un momento di informazione, confronto e riflessione aperto alla cittadinanza per approfondire il tema del narcisismo nelle relazioni. È questo l’obiettivo dell’incontro “Dentro lo Specchio – Comprendere il narcisismo nelle relazioni”, in programma venerdì 27 marzo 2026 alle ore 17.00 presso la Sala Ostrichina del Parco Borbonico del Fusaro. Il narcisismo, inteso come costrutto psicologico, può manifestarsi in forme diverse nelle relazioni interpersonali. Quando alcuni tratti diventano centrali e persistenti, possono generare dinamiche relazionali squilibrate e difficoltà nella comunicazione e nella reciprocità. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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