La rabbia della Russia dopo la sconfitta di Orbàn | L’Ue collasserà vedrete tra 4 mesi E Zelensky tende la mano a Magyar

Domenica, il governo ungherese è stato sostituito dopo le proteste di piazza che hanno portato alle dimissioni del primo ministro, alleato di lunga data della Russia in Europa. La decisione ha provocato una reazione forte da parte del Cremlino, che ha previsto un possibile collasso dell’Unione europea entro quattro mesi. Nel frattempo, il presidente ucraino ha rivolto un messaggio di apertura verso il nuovo governo ungherese.

È un risveglio doloroso quello di questo lunedì per Vladimir Putin. Domenica il Cremlino ha perso di fatto il suo alleato-chiave in Europa, Viktor Orbàn, cacciato dalla guida dell’Ungheria a furor di popolo. Il neo-eletto premier Péter Magyar (entrerà in carica in realtà non prima di un mese) ha già tracciato nel discorso della vittoria i riferimenti della sua politica estera: ha detto che riporterà l’Ungheria al cuore dell’ Europa e della Nato, e che i suoi primi viaggi lo porteranno nell’ordine a Varsavia, Vienna e Bruxelles. Gli altri governi Ue contano che la sua prima mossa concreta sarà quella di sbloccare i 90 miliardi di euro di prestiti promessi dall’Ue all’Ucraina e bloccati per tutto l’inverno dal veto di Orbàn.🔗 Leggi su Open.online Elezioni in Ungheria, Magyar vince e Orban ammette la sconfitta: finisce l'era della "democrazia illiberale"Il sottopassaggio di piazza Batthyany si intasa prima ancora che arrivino i numeri. Al via il secondo giorno di vertice ad Abu Dhabi: Trump tende la mano a ZelenskyAd Abu Dhabi il fronte diplomatico torna a muoversi con un formato inedito: un vertice trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti per tentare di...