Live nel segno del rock al Circo della Farfalla | suonano i Cut E sul palco l' esordio dei Tyrap

Questa sera a Francavilla Fontana il Circo della Farfalla ospita il primo concerto del 2026. I Cut portano sul palco il loro tour celebrativo dei trent’anni di musica, e sullo stesso palco debutta anche la band Tyrap. La serata si preannuncia ricca di energia e buona musica rock, con pubblico già in fermento per ascoltare le nuove e le vecchie canzoni.

FRANCAVILLA FONTANA - Sabato 7 febbraio 2026 c'è il primo live del 2026 al Circo della Farfalla. Farà tappa il “30 Years of Perseverance Tour” dei Cut. Ad aprire la serata ci sarà la band alternative rock francavillese Tyrap, al suo esordio dal vivo (nella foto sotto, la formazione). I Cut sono una rock band di stanza a Bologna, nata nel 1996. La loro attività è stata la scintilla che ha contribuito alla nascita e allo sviluppo di una delle più importanti etichette indipendenti italiane, Gamma Pop. La loro discografia conta sette album in studio, un live in UK e un E.P. per la stessa Gamma Pop e per altre istituzioni della scena come Homesleep Music, Riff Records e Go Down! Records.🔗 Leggi su Brindisireport.it

