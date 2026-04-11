Pronostico Nottingham Forest-Aston Villa | così tutti felici

Domenica si gioca la gara tra Nottingham Forest e Aston Villa, valida per la trentaduesima giornata di Premier League. Entrambe le squadre sono impegnate in partite di Europa e giocano in trasferta. Nei loro ultimi incontri, entrambe le formazioni hanno ottenuto risultati positivi, con le rispettive partite che si sono concluse con vittorie. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva.

Nottingham Forest-Aston Villa è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Entrambe impegnate in Europa e in trasferta, Nottingham e Aston Villa hanno messo la testa davanti nei rispettivi match. I padroni di casa pareggiando sul campo del Porto, gli ospiti andando a vincere a Bologna e mettendo una grossa ipoteca al passaggio del turno. Ora si pensa al campionato, ma è evidente che le motivazioni del Nottingham, poco fuori la zona retrocessione, potrebbero fare la differenza in questo match. Perché sì vuoi o non vuoi il fatto di essere ad un passo dalla semifinale di una manifestazione europea è qualcosa di importante, ma rimanere in Premier fa tutta la differenza di questo mondo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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