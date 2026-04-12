Nottingham Forest-Aston Villa | formazioni statistiche e anteprime canale TV live streaming online e pronostico Premier League

Oggi vi aggiorniamo sulla partita di Premier League tra Nottingham Forest e Aston Villa, con le formazioni ufficiali, alcune statistiche e dettagli sulle modalità di visione. La sfida si svolge in un contesto di campionato molto combattuto, con i due club pronti a scendere in campo per i tre punti. Sono disponibili anche informazioni su canali TV e opzioni di streaming online per seguire l'incontro in diretta.

2026-04-12 12:05:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Mentre il pareggio del Nottingham Forest in casa del Porto è stato un risultato di tutto rispetto nei quarti di finale di Europa League di giovedì, l’allenatore Vitor Pereira ha tratto ulteriore soddisfazione a causa del familiare dilemma che il portoghese aveva dovuto affrontare sulla sua squadra titolare. Pereira ha dovuto bilanciare il calcio europeo con partite potenzialmente cruciali nel tentativo del Forest di evitare la retrocessione, e torna in campionato tre punti sopra la zona di scarto con una significativa superiorità reti dopo la vittoria per 3-0 contro i rivali del Tottenham nell’ultima partita nella massima serie il 22 marzo.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Nottingham Forest-Aston Villa: formazioni, statistiche e anteprime, canale TV, live streaming online e pronostico Premier League Leggi anche: Formazioni, statistiche e anteprime tra cui TV, live streaming, notizie sulle squadre e pronostici della Premier League LIVE : Aston Villa vs Nottm Forest Live Stream / English Premier League Match - 2026