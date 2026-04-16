Atletico Madrid-Real Sociedad sabato 18 aprile 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Un gol per parte nella finale di Copa?

Sabato 18 aprile 2026 alle 21:00 si svolgerà la finale di Copa del Rey tra Atletico Madrid e Real Sociedad, disputata allo stadio La Cartuja di Siviglia. Entrambe le squadre scenderanno in campo per cercare di conquistare il trofeo. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote di scommessa sono già disponibili. La partita si preannuncia equilibrata, con possibilità di segnare almeno un gol per parte.

Siamo arrivati all’ultimo atto di una manifestazione meravigliosa come la Copa del Rey, che quest’anno verrà contesa in finale da Atletico Madrid e Real Sociedad, nel neutro de la Cartuja, a Siviglia. I Colchoneros non alzano il trofeo dal 2012-2013, una serata indimenticabile per la squadra di Simeone, che già allora era alla guida del. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Atletico Madrid-Real Sociedad (sabato 18 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Un gol per parte nella finale di Copa? Notizie correlate Atletico Madrid-Real Sociedad (sabato 18 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Chi alzerà il trofeo?Siamo arrivati all’ultimo atto di una manifestazione meravigliosa come la Copa del Rey, che quest’anno verrà contesa in finale da Atletico Madrid e... Real Sociedad-Alaves (sabato 11 aprile 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Derby basco prima della finale di CopaLa Real Sociedad sente avvicinarsi il momento più importante della stagione: la finale di Copa del Rey che si giocherà sabato 18 aprile, contro... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Finale | Atletico Madrid - Real Sociedad in Diretta Streaming | DAZN IT; Segui Atletico Madrid-Real Sociedad: dove vederla, formazioni, quote; Quote Atletico Madrid Real Sociedad finale Coppa del Re 2026; Atletico Madrid-Real Sociedad: lo streaming gratis del match di Liga. Atletico Madrid o Real Sociedad, chi vince la Copa del Rey? Il pronostico della finaleNiente Liga spagnola nel weekend, spazio alla finale di Copa del Rey. Una finale senza le due big del calcio spagnolo, Barcellona e Real Madrid. A sfidarsi, sabato sera (ore 21) all’Estadio de La ... tuttosport.com Pronostico Atletico Madrid-Real Sociedad, tra entusiasmo e stanchezza: finale apertaAtletico Madrid-Real Sociedad è la finale della Coppa del Re e si gioca sabato alle 21:00: statistiche, formazioni, pronostico, streaming. ilveggente.it "Ho visto partite con molti goal, Atletico Madrid-Barcellona e Bayern-Real Madrid hanno offerto momenti esaltanti per i tifosi. Ma troppi goal significa anche troppi errori, dei portieri, dei difensori. La cosiddetta pressione alta, l'uomo contro uomo comporta rischi - facebook.com facebook Partita bellissima tra Bayern e Real Madrid! In semifinale di Champions League 4 nazioni diverse! Atletico Madrid - Arsenal PSG - Bayern Monaco Chi vince x.com