Promessi Sposi via dal biennio? Attiviamo sinapsi svegliamoli dal torpore Contesto culturale e religioso molto difficile Facciamogli leggere Geronimo Stilton! Il confronto social

Una proposta di spostare i Promessi Sposi dal biennio al quarto anno ha suscitato un acceso dibattito tra insegnanti e studenti. Tra le opinioni espresse, alcune persone hanno suggerito di stimolare gli studenti con metodi diversi, come leggere testi più leggeri, mentre altri hanno evidenziato la complessità del contesto culturale e religioso dell’opera. La discussione si è sviluppata sui social, coinvolgendo diverse prospettive sul momento migliore per affrontare il capolavoro di Manzoni.