Promessi Sposi via dal biennio? Attiviamo sinapsi svegliamoli dal torpore Contesto culturale e religioso molto difficile Facciamogli leggere Geronimo Stilton! Il confronto social
Una proposta di spostare i Promessi Sposi dal biennio al quarto anno ha suscitato un acceso dibattito tra insegnanti e studenti. Tra le opinioni espresse, alcune persone hanno suggerito di stimolare gli studenti con metodi diversi, come leggere testi più leggeri, mentre altri hanno evidenziato la complessità del contesto culturale e religioso dell’opera. La discussione si è sviluppata sui social, coinvolgendo diverse prospettive sul momento migliore per affrontare il capolavoro di Manzoni.
La proposta di spostare I promessi sposi dal biennio al quarto anno, con l’idea che gli studenti possano affrontarli con maggiore maturità e comprenderli meglio, ha acceso una discussione molto partecipata. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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