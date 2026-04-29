Ieri si è svolto un incontro in Svizzera tra le parti coinvolte nel progetto Europa, con l’obiettivo di discutere questioni legate alla collaborazione tra la lega nordamericana e l’Eurolega. Il comunicato ufficiale ha confermato che le parti hanno deciso di continuare il dialogo e di approfondire gli accordi. Un nuovo tavolo tra tre soggetti, inclusa la Fiba, è previsto per il 29 maggio.

Contatto. Ieri in Svizzera NBA, FIBA e Eurolega si sono sedute attorno a un tavolo per parlare del progetto Europa per la prima volta da quando la parola d’ordine è collaborazione. Lo faranno di nuovo, il 29 maggio, ma il dialogo dietro le quinte è destinato a continuare, con l’idea di capire se davvero si può lavorare insieme per il bene del basket nel continente. Chus Bueno, il nuovo CEO di Eurolega, e George Aivazoglou, il massimo dirigente di NBA in Europa, si rivedranno il prossimo weekend a Badalona, Spagna, entrambi ospiti della Final Four della Champions League FIBA. "I rappresentanti di FIBA, NBA e Eurolega si sono riuniti oggi presso la sede della FIBA a Mies, in Svizzera, dove si sono svolte discussioni costruttive sul futuro del basket europeo e su potenziali opportunità di collaborazione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Progetto Europa: come stanno le cose tra Nba e Eurolega dopo l'ultimo incontro

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