Jaqueline Luna scrive a Ultimo | il messaggio per San Valentino che fa capire come stanno davvero le cose tra loro

Jaqueline Luna ha scritto un messaggio sincero a Ultimo in occasione di San Valentino, lasciando intuire le tensioni recenti tra i due.

"L'idea" della compagna del cantante condivisa sui social arriva come una nuova conferma al vero stato della loro relazione Ultimamente le voci di un allontanamento tra Ultimo e Jacqueline si alzano e si abbassano spesso, alimentate da presunti retroscena sulla presenza di un terzo incomodo (ovvero l'attore Matteo Paolillo) che avrebbe messo in crisi una storia lunga quattro anni. Né il cantante né la compagna hanno mai chiaramente commentato le indiscrezioni su di loro, ma alcuni gesti social hanno fatto capire che no, la relazione procede senza turbamenti. Il post di Jacqueline, per esempio, pubblicato il 28 gennaio 2026 in occasione del trentesimo compleanno del cantante che mostra lei e lui insieme e la frase "Lontano dai rumori e vicino alle risate.🔗 Leggi su Today.it

Jacqueline Luna di Giacomo ha pubblicato su Instagram un messaggio di San Valentino in cui mostra di essere ancora molto vicina a Ultimo, mettendo fine alle voci di crisi tra i due.

Jacqueline, la richiesta per San Valentino a Ultimo spazza via rumorsUn reel, un tag e una frase ironica: Jacqueline Luna di Giacomo manda un segnale chiaro a Ultimo per San Valentino e smentisce ancora una volta i rumors sulla crisi ... 105.net

Ultimo, Jacqueline risponde alle voci di crisi in vista di San ValentinoTra voci insistenti, indiscrezioni mai confermate e un riferimento a San Valentino alle porte, la figlia di Heather Parisi risponde a chi parla di una crisi tra lei e Ultimo. libero.it

Io te la butto lì…". Jacqueline Luna di Giacomo lancia questa frase direttamente a Ultimo, taggandolo in una sua storia Instagram proprio a ridosso di San Valentino. Nel video che accompagna il messaggio, si vede un cavallo – una sua grande passione – e la - facebook.com facebook