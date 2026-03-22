Le cose come stanno | l’eredità di Fante e ?echov nell’incontro tra un figlio e l’ombra del padre

Un figlio si confronta con l’eredità emotiva del padre, in un momento di incontro che rivela le tensioni e le ferite lasciate dal passato. Tra ricordi e parole non dette, si svelano le emozioni più profonde, mentre l’ombra del genitore si staglia sulla scena. La scena si svolge in un contesto di confronto personale, senza coinvolgimenti esterni o giudizi, e si conclude con un resoconto diretto dei sentimenti espressi.

Sofferenza, amarezza, delusione, illuminate dalla luce della verità dei sentimenti: questo è il romanzo di Antonio De Gennaro, L’ultima estate (Colonnese Editore), una dolorosa storia sul rapporto padrefiglio che parte dalla morte del padre, e ripercorre con la memoria questa figura difficile e spesso poco decifrabile, raccontata attraverso i garbugli di sentimenti complessi, che di certo non mancano in nessuna famiglia. Una scrittura essenziale, limpida, sincera, senza orpelli, senza inutili compiacimenti, che di fronte all’inesorabile declino fisico di un padre vuole soltanto trovare le parole adatte per far emergere le emozioni dal profondo e raccontare "le cose così come stanno", come diceva?echov. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le cose come stanno: l’eredità di Fante e ?echov nell’incontro tra un figlio e l’ombra del padre Articoli correlati Peaky Blinders: il figlio di Shelby sfida l’eredità del padrePeaky Blinders: Il Passaggio di Consegne al Cinema e su Netflix Il mondo di “Peaky Blinders” si espande con “The Immortal Man”, il film che porterà... Hamnet- nel nome del figlio, la storia di William Shakespeare avvolta nell’ombraCandidato a 8 premi Oscar, il film Hamnet- nel nome del figlio è il capolavoro di Chloé Zhao.