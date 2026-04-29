Il filler mandibolare è uno dei trattamenti estetici più richiesti al momento, poiché permette di ottenere una linea più netta e definita senza ricorrere alla chirurgia. Questa tecnica è diventata popolare grazie anche alla diffusione di immagini di volti noti con profili scolpiti e armoniosi, come quelli di alcune star del cinema e della moda. La procedura si concentra sul miglioramento dell’aspetto della mandibola, senza alterare eccessivamente i tratti naturali del volto.

L ’ispirazione arriva da volti celebri che sfoggiano linee mandibolari definite ma credibili, come Angelina Jolie o Bella Hadid, in altre parole, profili scultorei, scolpiti ma armoniosi, mai eccessivi. Ecco perché il filler alla mandibola è diventato uno dei trattamenti più richiesti per chi vuole dare più definizione al viso senza ricorrere alla chirurgia. A base di acido ialuronico a specifico peso molecolare, aiuta a r idefinire i contorni e a rendere il profilo più armonioso, sia quando il tempo inizia a segnare i lineamenti, sia per piccole asimmetrie naturali. Chirurgia estetica, i trend 2026: basta filler, ora si punta al lifting naturale X Leggi anche › Zona V del viso: come mantenere tonico l’ovale del viso, tra mento e mandibola Esiste il filler anche per la mandibola.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Profilo definito senza chirurgia? Il filler mandibolare è uno dei trattamenti più richiesti del momento: promette unna linea mandibolare più netta e scolpita. Un punto di forza di star come Angelina Jolie e Bella Hadid

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