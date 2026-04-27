Quando si avvicina il giorno del matrimonio, molte future spose si concentrano sui trattamenti estetici da fare prima delle nozze. Dal miglioramento della silhouette alla cura del viso con peeling, fino a interventi come filler o ritocchi alle ciglia e alle sopracciglia, il calendario beauty si propone come una guida per organizzare gli appuntamenti. Questi interventi vengono scelti per valorizzare l’aspetto e ridurre lo stress legato ai preparativi.

Q uando si parla di preparativi beauty per il matrimonio, la domanda ricorrente tra le quasi-spose è sempre la stessa: quando bisogna prenotare i trattamenti viso e corpo in vista del grande giorno? Ci sono dei tempi molto precisi e una regola base da seguire alla lettera: non lasciare nulla, ma proprio nulla al caso quando si tratta di beauty prep per il matrimonio. Avere un calendario ben preciso di quelli che sono i trattamenti viso e corpo abbasserà anche i livelli di stress che, si sa, prima del wedding day, tendono ad alzarsi. Lindsay Lohan, i segreti del “miracoloso” ringiovanimento del suo viso X Trattamenti beauty per il matrimonio. Cosa fare a partire da 3 mesi prima.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalla silhouette più scolpita al peeling viso, passando per eventuali filler e ritocchi a ciglia e sopraciglia. Ecco il calendario beauty a prova di stress per ogni futura sposa

Notizie correlate

Il massaggiatore viso 6 in 1 in offerta è l’alleato dalla K-beauty che ci meritiamo tutteCreme, sieri, essenze, maschere, quando si tratta di prendersi cura della pelle e del proprio viso vale tutto, compresi i device iper tecnologici che...

I "foresta hair" di Demi, le ciglia XXL di Anne, il bixie della vincitrice Jessie... Il best of beauty della serata più glamour dell'annoPochi trionfalismi alla 98esima edizione degli Oscar 2026, al Dolby Theatre di Los Angeles: se gli abiti non hanno mancato di piume, spacchi,...