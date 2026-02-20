Università di Perugia cresce il numero degli iscritti al master in biomeccanica cervico mandibolare

Da perugiatoday.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Università di Perugia registra un aumento degli iscritti al master in biomeccanica cranio cervico mandibolare. La richiesta cresce tra studenti e professionisti interessati alle tecniche di riabilitazione muscolo-scheletrica. La formazione si rivolge a chi desidera approfondire le tecniche di trattamento delle disfunzioni legate a questa area del corpo. L’interesse si manifesta anche tra i laureati in odontoiatria e fisioterapia. La domanda continua a salire, segno di un interesse sempre maggiore verso questa specializzazione.

Inaugurato il secondo anno del percorso formativo rivolto a odontoiatri e fisioterapisti. Raddoppiato il numero degli studenti provenienti da Italia e altri paesi europei Crescono i numeri degli iscritti al master di primo livello in "Biomeccanica cranio cervico mandibolare: trattamento delle disfunzioni muscolo scheletriche" dell'Università degli studi di Perugia. Il secondo anno del percorso formativo è stato inaugurato venerdì 20 febbraio presso il Dipartimento di medicina e chirurgia dell'ateneo perugino e ha visto la presenza e il contributo di autorità istituzionali, tra cui la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti oltre che esponenti universitari locali e nazionali.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Leggi anche: WRC – Monte-Carlo riduce il numero degli iscritti: solo 60 equipaggi al via

Leggi anche: Cresce l’Università della terza età. In soli quattro anni 160 iscritti

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: QS World University Rankings 2026: UniFg cresce e si afferma per ricerca e apertura internazionale - FoggiaToday; Ospedale e Unipg, Perugia all'avanguardia: ematologia brilla in Italia; Concerto degli AREA all’Università degli Studi di Perugia. giovedì 19 febbraio, ore 21.; Disagio giovanile.

Università Studi Perugia 17/a italiana in World RankingsSi classifica 17/a tra le 66 Università italiane, quella degli Studi di Perugia nell'edizione 2025 della classifica Global 2000 del Center for World University Rankings (Cwur). A livello globale ... ansa.it

La scrittura è competenza: master in textualities all’università di PerugiaSul sito dell’Università degli Studi di Perugia è ancora possibile iscriversi al master annuale in Textualities, percorso formativo rivolto ai laureati interessati ad approfondire in modo strutturato ... umbria24.it