Università di Perugia cresce il numero degli iscritti al master in biomeccanica cervico mandibolare
L’Università di Perugia registra un aumento degli iscritti al master in biomeccanica cranio cervico mandibolare. La richiesta cresce tra studenti e professionisti interessati alle tecniche di riabilitazione muscolo-scheletrica. La formazione si rivolge a chi desidera approfondire le tecniche di trattamento delle disfunzioni legate a questa area del corpo. L’interesse si manifesta anche tra i laureati in odontoiatria e fisioterapia. La domanda continua a salire, segno di un interesse sempre maggiore verso questa specializzazione.
Inaugurato il secondo anno del percorso formativo rivolto a odontoiatri e fisioterapisti. Raddoppiato il numero degli studenti provenienti da Italia e altri paesi europei Crescono i numeri degli iscritti al master di primo livello in "Biomeccanica cranio cervico mandibolare: trattamento delle disfunzioni muscolo scheletriche" dell'Università degli studi di Perugia. Il secondo anno del percorso formativo è stato inaugurato venerdì 20 febbraio presso il Dipartimento di medicina e chirurgia dell'ateneo perugino e ha visto la presenza e il contributo di autorità istituzionali, tra cui la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti oltre che esponenti universitari locali e nazionali.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
