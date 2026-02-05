Al debutto Profezie per la pace | Forte richiamo alla coscienza

Domani si apre alla Sala delle Feste del Museo del Tessile la mostra Profezie per la pace, promossa dalla Cooperativa Nicolò Rezzara. È la prima volta che l’evento si tiene in questa sede, in occasione del 50° anniversario dell’associazione. La mostra resterà aperta fino al 15 febbraio e si propone come un forte richiamo alla pace e alla riflessione sulla coscienza collettiva.

Si apre domani nella Sala delle feste del Museo del tessile la mostra Profezie per la pace. Promossa dalla Cooperativa Nicolò Rezzara giunta al 50° anniversario dalla fondazione, in collaborazione con il Centro culturale Synesis e il Comune, sarà visitabile fino al 15 febbraio. Attraverso testimonianze e materiali multimediali l'esposizione propone un percorso che mette in luce come la pace non sia solo il risultato di scelte politiche o diplomatiche ma affondi le proprie radici in una profonda dimensione umana. In questa prospettiva si inserisce anche il contributo del cardinale Pierbattista Pizzaballa, presente con un video-intervento.

