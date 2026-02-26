Casavatore arrestato il presunto capo clan o’ mackay | deve scontare 10 anni per traffico di droga

A Casavatore, un uomo ritenuto a capo di un clan è stato catturato dai Carabinieri. Dopo mesi di fuga, è stato trovato e portato in carcere per scontare una condanna di dieci anni legata al traffico di droga. La sua posizione era nota alle autorità, che hanno agito su indicazioni della Procura generale. La sua cattura segna un passo importante nelle attività di contrasto alla criminalità organizzata.

