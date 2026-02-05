Traffico di cocaina in Bergamasca arrestato 47enne | deve scontare 6 anni e un mese

La polizia ha arrestato un uomo di 47 anni coinvolto in un giro di droga in Bergamasca. L’uomo deve scontare più di sei anni di carcere. Le indagini sono cominciate nel 2019, quando sono state emesse 15 misure cautelari e sono stati sgominati i membri di un’organizzazione che riforniva la zona. Ora, l’arrestato è stato condannato e dovrà scontare la sua pena.

LE INDAGINI. La condanna nasce dall'inchiesta che nel 2019 portò a 15 misure cautelari e allo smantellamento di un'organizzazione che riforniva la Bassa Bergamasca. È stato arrestato nella mattinata di martedì 3 febbraio un cittadino tunisino di 47 anni, condannato in via definitiva a 6 anni e 1 mese di reclusione nell'ambito dell'inchiesta antidroga denominata «Romano 2017». L'uomo è stato rintracciato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bergamo, con il supporto dei militari della Stazione di Cislago, nel Varesotto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Bergamo.

