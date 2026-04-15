La Tuscia produce 14,46 milioni di litri di vino | è tra i poli leader del Lazio

Durante la 58ª edizione di Vinitaly a Verona, i produttori della Tuscia hanno presentato i loro vini a un pubblico internazionale. La regione, con una produzione di circa 14,46 milioni di litri, si conferma tra i principali poli vinicoli del Lazio. La partecipazione alla fiera rappresenta un’occasione per mettere in mostra le caratteristiche dei vini della zona e rafforzare la presenza sul mercato globale.

?Il vino viterbese si prende la scena alla 58esima edizione di Vinitaly, in corso a Verona. I produttori della Tuscia sono arrivati nel capoluogo scaligero per far conoscere la qualità dei loro calici a un pubblico internazionale. Un'occasione importante per mettere in vetrina il lavoro di chi.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Maxi frode del vino scoperta in Italia: sequestrati milioni di litri falsiChieti - Operazione della Polizia di Stato dopo una segnalazione sull’app YouPol: sequestrati 140 grammi.

Vino falso DOP e IGP, sequestrati 2,5 milioni di litriNel corso del 2024 l’ICQRF e il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza hanno avviato l’operazione nazionale “Vinum Mentitum” per...