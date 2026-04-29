Prodotti ittici non tracciati | maxi sequestro di 2.500 chili di merce

Negli ultimi giorni di aprile si è conclusa un'operazione di controllo lungo la filiera ittica coordinata dal Centro di controllo area pesca della direzione marittima di Venezia, con il supporto della Capitaneria di Porto della stessa città. Durante le verifiche sono stati sequestrati circa 2.500 chili di prodotti ittici che risultavano non tracciati. L'intervento ha coinvolto diverse unità operative e ha riguardato il controllo della provenienza e della documentazione dei prodotti in commercio.

Negli ultimi giorni di aprile si è conclusa una importante operazione di controllo lungo la filiera ittica, coordinata a livello regionale dal Centro di controllo area pesca (Ccap) della direzione marittima di Venezia, con il coinvolgimento del personale della Capitaneria di Porto di Venezia e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Maxi sequestro in pescheria a Formia, trovati 200 chili di prodotti ittici non tracciabiliControllo di carabinieri, Asl e Icqrf in una pescheria di Formia (Latina): sequestrati quasi 200 chili tra pesce e prodotti ittici senza... Malpensa, maxi sequestro di prodotti ittici dalla Cina: distrutti 400 chili di pesce irregolariVarese, 16 febbraio 2026 – Maxi sequestro di un ingente quantitativo di prodotti introdotti illegalmente in Italia, tra cui circa 400 chili di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Catania: alimenti non tracciati. Task force della Polizia; Catania, Blitz nei locali: lavoro nero e cibo non tracciato, 50mila euro di multe; Catania, controlli nei locali: 7 lavoratori in nero, 30 kg di alimenti non tracciati e 50 mila euro di sanzioni; Catania. 7 lavoratori in nero, 30 kg di alimenti non tracciati e 50 mila euro di sanzioni elevate dalla task force coordinata dalla Polizia di Stato. Prodotti ittici non tracciati, sequestrate 2,5 tonnellate ad un grossistaPADOVA - Circa 2.500 chilogrammi di prodotti ittici non conformi alla normativa in materia di etichettatura e tracciabilità sono stati sequestrati ... msn.com Sequestrate 2,5 tonnellate di pesce non tracciato nel PadovanoCirca 2.500 chilogrammi di prodotti ittici non conformi alla normativa in materia di etichettatura e tracciabilità sono stati sequestrati a un grossista della bassa padovana, fornitore di strutture al ... ansa.it Calabria, la terra dove si potrebbe mangiare meglio evitando i cibi processati: La Calabria è una delle poche regioni italiane dove la produzione agricola copre una varietà straordinaria di alimenti: agrumi, olio, ortaggi, carne e prodotti ittici. In molti casi, questi.. - facebook.com facebook È online Filiera ittica, il portale tematico realizzato da @BMTI_IT su iniziativa del @SocialMasaf per sviluppare il business aziendale e favorire un consumo consapevole di prodotti ittici. Scopri di più: fg.camcom.it/node/541 x.com