Varese, 16 febbraio 2026 – Maxi sequestro di un ingente quantitativo di prodotti introdotti illegalmente in Italia, tra cui circa 400 chili di prodotti ittici provenienti dalla Cina, all’aeroporto di Malpensa. È il bilancio degli interventi condotti negli ultimi mesi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dalla Guardia di finanza e dalla Capitaneria di Porto di Genova. I controlli. I controlli, con successiva distruzione dei prodotti, sono stati effettuati su 15 passeggeri in arrivo nello scalo internazionale di Milano-Malpensa provenienti da Wenzhou (Cina), che li portavano con sé. I prodotti ittici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Malpensa, maxi sequestro di prodotti ittici dalla Cina: distrutti 400 chili di pesce irregolari

