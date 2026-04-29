Prodigio di San Gennaro 2026 sabato 2 maggio alle 16.30 la celebrazione nel Duomo di Napoli

Sabato 2 maggio alle 16.30 si terrà nel Duomo di Napoli la celebrazione del prodigio di San Gennaro 2026, con una Santa Messa trasmessa in diretta tv e streaming su Canale 21. La cerimonia sarà accompagnata da una processione, per la quale è stato predisposto un piano traffico che prevede alcune modifiche alla viabilità nel centro storico. La ricorrenza ricorda la traslazione delle reliquie del santo.

La Santa Messa nel Duomo di Napoli in diretta tv e streaming su Canale 21. Il piano traffico per la processione nel ricordo della traslazione delle reliquie.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Il 29 aprile si festeggia San Severo: fu il primo ad assistere al prodigio del sangue di San Gennaro San Gennaro, Miracolo di Maggio, la processione e tutte le infoSi rinnova l'appuntamento con il Miracolo di Maggio del Patrono di Napoli: sabato 2 maggio 2026 la tradizionale processione del Busto di San Gennaro... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il Miracolo di San Gennaro è… mostra fotografica a Santa Maria della Colonna; Il legame tra Napoli e San Gennaro; A Napoli 'Operazione San Gennaro', mostra fotografica su miracolo e fede; Papa Leone in visita a Napoli, l'attesa della città: Al Plebiscito 30mila fedeli. Prodigio di San Gennaro 2026, sabato 2 maggio alle 16.30 la celebrazione nel Duomo di NapoliTutto pronto a Napoli per il primo prodigio del Sangue di San Gennaro, che come di consueto si celebra nel primo sabato di maggio. Il 2 maggio Santa Messa Solenne del cardinale mons. Domenico ... fanpage.it Il 29 aprile si festeggia San Severo: fu il primo ad assistere al prodigio del sangue di San GennaroVescovo nel IV secolo, è secondo patrono di Napoli. Riposa nella Basilica di san Giorgio Maggiore di Forcella, celebrò per primo il prodigio di San Gennaro ... fanpage.it