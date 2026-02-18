Truffa del finto nipote arrestato dai Carabinieri

F. è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Operativa di Eboli dopo aver messo in atto una truffa del finto nipote ai danni di un’anziana, che aveva consegnato denaro pensando di aiutare il parente in difficoltà. La polizia ha scoperto il raggiro grazie alle segnalazioni della vittima, che aveva ricevuto telefonate sospette e aveva deciso di chiamare le forze dell’ordine. Durante l’indagine, i militari hanno ricostruito il meccanismo della truffa e sono intervenuti prontamente.

Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Eboli hanno preceduto all'arresto di F. C., residente nella provincia di Napoli, indagato per "truffa aggravata" ad un anziano del luogo. Secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, la vittima sarebbe stata contattata telefonicamente utilizzando la tecnica del "finto nipote", con la richiesta di consegnare soldi e oggetti in oro che aveva in casa. Insospettito da quanto stesse accadendo, ha contattato i carabinieri che, prontamente intervenuti, hanno intercettato l'uomo trovandolo in possesso, all'esito di perquisizione, di quanto precedentemente sottratto alla vittima, per un valore di alcune centinaia di euro.