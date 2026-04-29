processo e guerre bibi cala

Ieri il premier israeliano ha presenziato nuovamente in tribunale a Tel Aviv, arrivando all’81ª udienza dall’avvio del procedimento giudiziario nel 2020. La sua presenza si inserisce in un contesto di lunga durata legato a un procedimento avviato più di tre anni fa. La presenza in aula ha attirato l’attenzione dei media e delle parti coinvolte, con il processo che prosegue senza interruzioni.

Israele Il premier israeliano torna davanti ai giudici mentre cresce la sfiducia nel paese per le vittorie militari « decisive» che non sono arrivate. Israele Il premier israeliano torna davanti ai giudici mentre cresce la sfiducia nel paese per le vittorie militari « decisive» che non sono arrivate. Benyamin Netanyahu è comparso ieri davanti ai giudici del Tribunale distrettuale di Tel Aviv per l’81ª volta dall’inizio del suo processo nel 2020. È stata la prima udienza dall’inizio dell’attacco israelo-americano all’Iran il 28 febbraio e dalla ripresa dello scontro con Hezbollah, sfociata nell’invasione israeliana del Libano del sud....🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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