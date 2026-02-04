Il processo contro l’ex sindaco di Carmiano si è concluso con un’assoluzione. A Melendugno, in provincia di Lecce, l’accusa di aver commesso abusi nello stabilimento balneare “Cala Marin” – anche chiamato ex Baron Beach – è caduta. Nessuna condanna, l’ex primo cittadino ha lasciato il tribunale senza incriminazioni.

**Cala Marin, si sgonfiano le accuse nel processo. Assolto l’ex sindaco di Carmiano** A Melendugno, in provincia di Lecce, il processo per abusi commessi nello stabilimento balneare “Cala Marin” – noto anche come ex Baron Beach – è terminato senza condanne per l’ex sindaco di Carmiano. La sentenza, resa dal tribunale di Lecce presieduto dalla giudice Bianca Maria Todaro, ha portato all’assoluzione di Giancarlo Mazzotta, l’ex sindaco, e di tre tecnici comuni, pur se le accuse avevano messo in campo una serie di reati, da frode processuale a violazioni delle norme edilizie. Solo Hermes Mazzotta, suo figlio, è andato incontro a una condanna di dieci mesi, con il beneficio della pena sospesa, per falsità ideologica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cala Marin: processo concluso, l’ex sindaco di Carmiano assolto dalle accuse

Approfondimenti su Cala Marin

L’ex sindaco di Carmiano è stato assolto nel processo legato allo stabilimento balneare Cala Marin, a Torre dell’Orso.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Cala Marin

Processo stabilimento Cala Marin: assolti Giancarlo Mazzotta e tecnici, condanna lieve per il figlioCARMIANO (Lecce) - Si chiude con una sola condanna lieve e numerose assoluzioni e prescrizioni il processo scaturito dall’inchiesta sui presunti abusi edilizi ... corrieresalentino.it

L'inchiesta riguardava lo stabilimento balneare Cala Marin a Torre dell’Orso facebook