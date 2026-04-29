Concerto del Primo Maggio a Latina | le strade chiuse e i divieti in centro città
A Latina, in occasione della Festa dei Lavoratori, si svolge il concerto del Primo Maggio che coinvolge il centro cittadino. Per l’evento, le autorità hanno predisposto la chiusura di alcune strade e il divieto di sosta in alcune aree del centro. La manifestazione, promossa dalla Cisl, prevede musica dal vivo e iniziative di condivisione, attirando un gran numero di partecipanti.
Per la Festa dei Lavoratori anche il centro di Latina si anima con il concerto del Primo Maggio. Un evento con protagonista la musica, ma anche un momento di condivisione e impegno sociale che ogni anno viene organizzato dalla Cisl. Sul palco, che sarà allestito in piazza del Popolo, si.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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Dal 1990, il Concerto del Primo Maggio a Roma unisce musica live, TV e piazza, gratuito e amato da tutti! Info ow.ly/SErS50YQpsG x.com