Concerto del Primo Maggio a Latina | le strade chiuse e i divieti in centro città

A Latina, in occasione della Festa dei Lavoratori, si svolge il concerto del Primo Maggio che coinvolge il centro cittadino. Per l’evento, le autorità hanno predisposto la chiusura di alcune strade e il divieto di sosta in alcune aree del centro. La manifestazione, promossa dalla Cisl, prevede musica dal vivo e iniziative di condivisione, attirando un gran numero di partecipanti.