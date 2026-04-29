Concerto del Primo Maggio a Latina | le strade chiuse e i divieti in centro città

Da latinatoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Latina, in occasione della Festa dei Lavoratori, si svolge il concerto del Primo Maggio che coinvolge il centro cittadino. Per l’evento, le autorità hanno predisposto la chiusura di alcune strade e il divieto di sosta in alcune aree del centro. La manifestazione, promossa dalla Cisl, prevede musica dal vivo e iniziative di condivisione, attirando un gran numero di partecipanti.

Per la Festa dei Lavoratori anche il centro di Latina si anima con il concerto del Primo Maggio. Un evento con protagonista la musica, ma anche un momento di condivisione e impegno sociale che ogni anno viene organizzato dalla Cisl. Sul palco, che sarà allestito in piazza del Popolo, si.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Notizie correlate

Carnevale a Latina, la sfilata dei carri in centro. Le strade chiuse e tutti i divietiIl corteo dei giganti di cartapesta nel pomeriffio di martedì grasso, 17 febbraio.

Leggi anche: Carnevale a Latina: in centro la seconda sfilata dei carri (rinviata per il maltempo). Le strade chiuse e i divieti

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finora; Concerto del Primo Maggio: chi sono i cantanti che suoneranno a piazza San Giovanni; Primo Maggio Udine svela la lineup: sul palco anche i Tre Allegri Ragazzi Morti; Concertone Primo Maggio, l'elenco dei cantanti e la scaletta: gli ultimi annunci.

concerto del primo concerto del primo maggioConcerto del Primo Maggio a Latina: le strade chiuse e i divieti in centro cittàLa manifestazione organizzata come ogni anno dalla Cisl in piazza del Popolo per la Festa dei Lavoratori; come cambia la viabilità ... latinatoday.it

concerto del primo concerto del primo maggioConcerto Primo Maggio 2026, la conferenza stampa in diretta: tutte le dichiarazioniConcerto Primo Maggio 2026 diretta conferenza stampa. Durante l'incontro, il direttore artistico Massimo Bonelli comunica il cast. maridacaterini.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.