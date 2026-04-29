Molesta una bimba durante la processione poi si denuda e picchia i carabinieri | 56enne arrestato in Irpinia

Durante i festeggiamenti religiosi per la Madonna delle Grazie in Irpinia, un uomo di 56 anni è stato arrestato dai carabinieri a Castelvetere sul Calore. Secondo quanto ricostruito, avrebbe molestato una bambina, si sarebbe denudato e successivamente avrebbe aggredito i militari intervenuti. L'uomo è stato portato in caserma, dove è stato tratto in arresto per i reati di molestia, resistenza e violenza nei confronti delle forze dell'ordine.

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri a Castelvetere sul Calore, nella provincia di Avellino, durante i festeggiamenti religiosi per la Madonna delle Grazie.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Molesta una bambina durante la processione, arrestatoTempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montella hanno arrestato un 56enne di San Mango sul... Leggi anche: Picchia la compagna la notte di San Valentino, 56enne arrestato in Irpinia. La donna ricoverata in ospedale Contenuti utili per approfondire Molesta una bimba durante la processione, poi si denuda e picchia i carabinieri: 56enne arrestato in IrpiniaL'uomo è stato arrestato dai carabinieri a Castelvetere sul Calore, nella provincia di Avellino, durante i festeggiamenti religiosi per la Madonna delle ... fanpage.it Molesta una bimba al mare: aggredito in spiaggiaAvrebbe molestato una bimba e per questo motivo sarebbe stato aggredito dai bagnanti in spiaggia a Bari. L'episodio è avvenuto nella giornata di oggi a Pane e Pomodoro dove, complice il caldo, tanti ... quotidianodipuglia.it