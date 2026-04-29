Molesta una bimba durante la processione poi si denuda e picchia i carabinieri | 56enne arrestato in Irpinia

Da fanpage.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i festeggiamenti religiosi per la Madonna delle Grazie in Irpinia, un uomo di 56 anni è stato arrestato dai carabinieri a Castelvetere sul Calore. Secondo quanto ricostruito, avrebbe molestato una bambina, si sarebbe denudato e successivamente avrebbe aggredito i militari intervenuti. L'uomo è stato portato in caserma, dove è stato tratto in arresto per i reati di molestia, resistenza e violenza nei confronti delle forze dell'ordine.

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri a Castelvetere sul Calore, nella provincia di Avellino, durante i festeggiamenti religiosi per la Madonna delle Grazie.🔗 Leggi su Fanpage.it

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