Castelvetere sul Calore molesta una bambina durante una processione | arrestato 56enne

Un uomo di 56 anni è stato arrestato dai Carabinieri nel comune di Montella, dopo essere stato accusato di aver molestato una bambina durante una processione. L’individuo è stato inoltre denunciato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltre che per atti osceni in luogo pubblico e comportamenti molesti nei confronti delle persone presenti. L’intervento dei militari è avvenuto nel corso delle verifiche sui fatti.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montella hanno arrestato un 56enne di San Mango sul Calore, ritenuto responsabile di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, nonché di atti osceni in luogo pubblico, molestie e disturbo alle persone.L’episodio si è.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Molesta una bambina durante la processione, arrestatoTempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montella hanno arrestato un 56enne di San Mango sul... Molesta una bimba durante la processione, poi si denuda e picchia i carabinieri: 56enne arrestato in IrpiniaL'uomo è stato arrestato dai carabinieri a Castelvetere sul Calore, nella provincia di Avellino, durante i festeggiamenti religiosi per la Madonna... Panoramica sull’argomento Castelvetere sul Calore, durante la processione molesta una bambina, si denuda e aggredisce i CarabinieriI Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montella hanno arrestato un 56enne di San Mango sul Calore, ritenuto responsabile di resistenza, violenza e minaccia a pubblico uffi ... irpinianews.it Molesta una bambina dispensatrice alla processione, si denuda e aggredisce i carabinieri: arrestato in IrpiniaMolesta una bambina dispensatrice alla processione, si denuda e aggredisce i carabinieri: arrestato a Castelvetere sul Calore ... ilgiornalelocale.it