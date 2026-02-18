Montefredane via libera della Giunta comunale alla rottamazione di IMU e TARI

La Giunta comunale di Montefredane ha approvato la proposta di rottamare le tasse IMU e TARI per facilitare i pagamenti ai cittadini. L’operazione riguarda i crediti che il Comune aveva affidato alla riscossione e mira a semplificare le procedure per chi deve ancora saldare le imposte. In questo modo, molte famiglie potranno usufruire di uno sconto e chiudere le pendenze in modo più rapido.

Via libera della Giunta comunale di Montefredane alla definizione agevolata delle entrate comunali e alla rottamazione dei carichi affidati alla riscossione. L'esecutivo guidato dal sindaco Ciro Aquino ha approvato la delibera n. 18 con cui viene conferito atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Finanziaria per la predisposizione di un regolamento attuativo, in linea con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026.La misura punta a favorire la regolarizzazione spontanea delle posizioni debitorie da parte dei contribuenti, anche attraverso la possibile riduzione di sanzioni e interessi, e allo stesso tempo a migliorare gli indici di riscossione e la gestione dei residui attivi dell'ente.