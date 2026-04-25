Leonardo Mocci ucciso da un colpo di pistola che ha centrato il cuore il papà | Si è trovato nel posto sbagliato

Leonardo Mocci è stato colpito da un colpo di pistola che ha raggiunto il cuore, provocandone la morte. L’autopsia ha confermato la natura della ferita e la causa del decesso. La vicenda si è verificata in Sardegna, e secondo il padre del ragazzo, lui si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’incidente.