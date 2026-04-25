Leonardo Mocci ucciso da un colpo di pistola che ha centrato il cuore il papà | Si è trovato nel posto sbagliato
Leonardo Mocci è stato colpito da un colpo di pistola che ha raggiunto il cuore, provocandone la morte. L’autopsia ha confermato la natura della ferita e la causa del decesso. La vicenda si è verificata in Sardegna, e secondo il padre del ragazzo, lui si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’incidente.
L’autopsia ha confermato che Leonardo Mocci, il giovane ucciso in Sardegna, è morto per un colpo di pistola che lo ha centrato al cuore. Le indagini potrebbero essere vicina a una svolta.🔗 Leggi su Fanpage.it
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