Signa sale in classifica con vittorie consecutive primo posto nel campionato Uisp Prato

Il Signa 2007 conquista il primo posto nel campionato Uisp di Prato. Dopo due vittorie consecutive, la squadra sale a 42 punti e si prende la testa della classifica. I giocatori sono carichi e puntano a mantenere il ritmo nelle prossime partite.

Il Signa 2007 è salito in vetta al campionato Uisp di Prato, con due vittorie consecutive che lo portano a 42 punti, in testa al gruppo delle prime dieci posizioni. La nuova capolista ha sconfitto il Phoenix 2012 con due goal al ritorno, e ha dominato il Real Chiesanuova nel recupero della 12a giornata di andata, andando a segno con tre reti nel primo tempo, e due nella ripresa. Con questo doppio successo, il Signa ha lasciato indietro il Bellini Giacomo Bacchereto, che è rimasto in seconda posizione con 38 punti, e con lui i Kickers Narnali, ormai fissa nelle zone nobili del campionato. Le gare del pomeriggio hanno segnato il ritmo del ritorno del campionato, in cui la classifica è cambiata radicalmente, con l’espulsione di Giacomo Bellini nel match contro i Kickers Narnali, e con la reazione di tanti club che cercano di sferrare un colpo di testa all’inizio del ritorno.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Signa 2007

