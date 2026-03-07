In occasione dell’8 marzo, a Bologna e nella provincia si moltiplicano gli appuntamenti dedicati alla Festa della Donna. Numerose iniziative si svolgeranno in diverse location della città e dei comuni limitrofi, coinvolgendo associazioni, enti e cittadini. La giornata prevede eventi culturali, incontri e manifestazioni pubbliche, tutti rivolti a celebrare e riflettere sul ruolo delle donne nella società.

Bologna, 7 marzo 2026 – In occasione della Giornata internazionale della donna, si moltiplicano le iniziative culturali e di sensibilizzazione, componendo un calendario che copre tutto il mese con l’intento di valorizzare il ruolo e il contributo delle donne in ogni ambito culturale e sociale, fare il punto sulle politiche e i servizi esistenti e sensibilizzare rispetto ai cambiamenti ancora necessari per una reale parità di genere. Lo sguardo quest’anno, in cui ricorre l’80esimo anniversario del diritto di voto alle donne in Italia, percorre la lunga storia del suffragismo e si allarga, in un momento di grande tensione internazionale, alla condizione delle donne in Iran e nei campi profughi Palestinesi, fino a toccare le nuove sfide dei servizi locali per rispondere ai bisogni delle donne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - 8 marzo: tutti gli appuntamenti per la festa della donna a Bologna e provincia

