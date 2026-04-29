Primo maggio con Auroro Borealo per una grande festa di libri e musica

Il primo maggio in piazza Birago c'è la “Festa dell'Auroro”, “libri brutti” e musica “diversamente bella” con Auroro Borealo che presenterà a "Popup" il suo “Il libro brutto dei libri brutti” e, a seguire, proporrà un dj set.Appuntamento venerdì 1 maggio dalle 18 in piazza Birago, a Perugia, a.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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"Auroro Borealo legge libri brutti", si ride col performer e divulgatore"Performer, cantautore, musicista, scrittore, dj, divulgatore, podcaster, discografico, stanco, ipocondriaco e povero".

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