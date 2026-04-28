Primo Maggio libri brutti protagonisti a Perugia con Aurora Borealo

Da perugiatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si preannuncia una grande "Festa dell'Auroro" venerdì primo maggio in piazza Birago a Perugia. Alle ore 18.00 è in programma l'incontro con il celebre performer, cantautore, DJ, divulgatore e podcaster Aurora Borealo che presenterà a POPUP il suo "Il libro brutto dei libri brutti" e, a seguire.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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"Auroro Borealo legge libri brutti", si ride col performer e divulgatore"Performer, cantautore, musicista, scrittore, dj, divulgatore, podcaster, discografico, stanco, ipocondriaco e povero".

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Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Eventi segnalati dai Comuni; Auroro Borealo attesa per la festa con libri brutti e musica; Compleanno della libreria POPUP tra diritti umani e musica.

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