auroro borealo legge libri brutti si ride col performer e divulgatore

Auroro Borealo legge libri brutti davanti a un pubblico divertito, suscitando risate grazie al suo stile diretto e senza filtri, in un evento improvvisato al centro di Milano. Durante la manifestazione, il performer ha scelto di criticare libri che considera privi di valore, coinvolgendo gli spettatori con battute taglienti e un ritmo serrato. La sua performance si distingue per l’energia cruda e l’assenza di atteggiamenti da star, dimostrando come anche un artista poliedrico come lui possa divertirsi prendendo di mira le proprie passioni letterarie.

"Performer, cantautore, musicista, scrittore, dj, divulgatore, podcaster, discografico, stanco, ipocondriaco e povero". Così si presenta Auroro Borealo, che porta avanti da anni una personale ricerca sul 'diversamente bello': nel 2018 ha fondato la pagina Instagram Libri Brutti, oggi seguita da oltre 100.000 follower, diventata anche un podcast di successo e un libro pubblicato da Blackie Edizioni. E' lui il protagonista oggi al Teatro Giacconi di Chiaravalle, dove porterà in scena il suo esilarante e originalissimo spettacolo 'Auroro Borealo legge libri brutti' e dove ritirerà il premio Riso di Carta 2026, organizzato dalla ProLoco Chiaravallese nell'ambito del ' Gran Carnevale '.