Bonus sociale elettrico straordinario 115 euro | ecco le prime disposizioni dell’ARERA

L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha recentemente approvato una delibera che stabilisce le modalità di distribuzione del bonus sociale elettrico straordinario di 115 euro, previsto dal Decreto Bollette. Questa misura riguarda i titolari del bonus sociale elettrico alla data del 21 febbraio 2026. La decisione riguarda quindi le procedure per l’erogazione del contributo aggiuntivo destinato alle famiglie aventi diritto.

Buone notizie per i titolari del bonus sociale elettrico alla data del 21 febbraio 2026. ARERA ha infatti adottato di recente la delibera che definisce le modalità di erogazione del contributo straordinario di 115 euro previsto dal Decreto Bollette. Il sussidio, rende noto l’Autorità di Regolazione, sarà riconosciuto in un’unica soluzione direttamente in bolletta, senza che sia necessaria alcuna domanda da parte dei nuclei familiari beneficiari. Analizziamo le novità in dettaglio. Indice. Bonus sociale elettrico: cosa prevede il Decreto Bollette?. Bonus sociale elettrico: il comunicato stampa di ARERA. Bonus sociale elettrico: erogazione automatica. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

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