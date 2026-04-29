Primo Maggio al Parco degli Artisti | concerti stand gastronomici camminate e pony per i più piccoli

Il primo maggio al Parco degli Artisti a Vergiano si svolgeranno diverse attività tra cui concerti, stand gastronomici, passeggiate e pony per i bambini. La giornata prevede anche un evento dedicato alle donne, con un’esibizione di band composte esclusivamente da voci femminili prevista a partire dalle 15:30. La manifestazione si svolge nel contesto della Festa dei lavoratori e delle lavoratrici, offrendo intrattenimento e momenti di socializzazione per tutte le età.

Venerdì 1 maggio anche il Parco degli Artisti a Vergiano ospiterà una serie di eventi e iniziative per la celebrazione della Festa dei lavoratori e delle lavoratrici, con un omaggio alle donne che prevederà l’esibizione, a partire dalle 15:30, di band in concerto con sole voci femminili. Le donne.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Concerto Primo Maggio, anche Fulminacci nella lineup degli artistiIl debutto di Fulminacci sul palco del Concerto del Primo Maggio risale al 2019: allora si presentò al grande pubblico in una veste essenziale, solo... Lóm a Marzè: stand gastronomici, concerto degli Arpa del Diavolo e la passeggiata “2 Passi in Fiore”Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Torna a Marzeno la... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: PICNIC IN THE PARK: il primo maggio, al Parco Caracalla, una giornata tra musica, food, mercatini e tante risate; Pesaro, il concertone del Primo Maggio al parco Miralfiore. Dal confronto al picnic: c’è tutto. Sul palco 14 gruppi musicali; Intothepark - Primo Maggio al parco delle Cave :: Segnalazione a Lecce; Il weekend del Primo Maggio a Riccione: i sapori sul mare, l’artigianato, le mostre d’autore e la Cycling Fest con la Granfondo. Rimini, il Primo maggio al parco degli Artisti: In concerto band con sole voci femminiliVenerdì Primo maggio anche il Parco degli Artisti ospiterà una serie di eventi e iniziative per la celebrazione della Festa dei Lavoratori e delle ... chiamamicitta.it Ponte del Primo Maggio al Parco Zoo Falconara: tre giorni di eventi e showIl Parco Zoo Falconara si prepara a tre giornate speciali – dall’1 al 3 maggio – con un ricco programma di iniziative ... centropagina.it Il Primo Maggio è la festa dei lavoratori, ma il decreto varato dal governo va in tutt’altra direzione. Le misure previste puntano su incentivi alle imprese, con sgravi e sostegni economici per l’occupazione, mentre mancano all'appello misure strutturali per l’aume - facebook.com facebook Arisa, Big Mama e Pierpaolo Spollon sono i conduttori del concertone del primo maggio 2026 #concertone #1maggio @primomaggioroma @ARISA_OFFICIAL @bigmamaalmic @pierspollon x.com