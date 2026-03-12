Lóm a Marzè | stand gastronomici concerto degli Arpa del Diavolo e la passeggiata 2 Passi in Fiore

A Marzeno torna l’appuntamento dei “Lóm a Marzè”, con stand gastronomici, un concerto degli Arpa del Diavolo e la passeggiata “2 Passi in Fiore”. L’evento si svolgerà sabato 14 e domenica 15 marzo in via Moronico. La manifestazione propone un mix di cucina, musica e natura, coinvolgendo cittadini e visitatori in due giornate di attività e intrattenimento.

Torna a Marzeno la tradizione dei "Lóm a Marzè", in programma sabato 14 e domenica 15 marzo in via Moronico. Due giornate dedicate ai sapori del territorio, alla convivialità e alla riscoperta delle tradizioni locali, con stand gastronomici, musica dal vivo e una passeggiata guidata nella natura. L'iniziativa prende il via sabato 14 marzo con l'apertura dello stand gastronomico alle 19, dove sarà possibile gustare alcuni dei piatti tipici della cucina locale. Il menù propone polenta al ragù, pasta e fagioli, salame ai ferri, salsiccia, arrosticini, oltre a patatine e polenta fritta.