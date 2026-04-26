concerto primo maggio anche fulminacci nella lineup degli artisti

Il concerto del Primo Maggio ha annunciato la presenza di Fulminacci nella lineup degli artisti. Il cantante ha partecipato per la prima volta nel 2019, esibendosi con un set semplice di voce e chitarra che si distinse per l’intensità. Da allora, ha continuato a prendere parte all’evento, portando sul palco le sue esibizioni. La sua partecipazione si inserisce in un calendario di appuntamenti musicali tradizionali che si svolgono ogni anno in questa data.

Il debutto di Fulminacci sul palco del Concerto del Primo Maggio risale al 2019: allora si presentò al grande pubblico in una veste essenziale, solo voce e chitarra, con un set che colpì per intensità. Da quel momento la sua carriera ha inanellato traguardi sempre più rilevanti. Oggi torna al Concertone forte del primo tour nei palazzetti, accolto con entusiasmo dal pubblico, e reduce da Sanremo 2026, dove “Stupida Sfortuna” gli è valsa il Premio della Critica “Mia Martini”. Con il Primo Maggio il legame si è fatto costante: dopo il 2019 sono arrivate le edizioni 2020, 2023 e 2025. Anche per questa edizione Fulminacci sarà tra i protagonisti dell’evento romano promosso da CGIL, CISL e UIL e curato da iCompany.🔗 Leggi su 361magazine.com

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Gianni Ranalletta. . Roma si prepara per il concerto del Primo Maggio, il palco prende forma davanti alla Basilica di San Giovanni in Laterano. Un grazie speciale a tutti gli addetti ai lavori. #PrimoMaggio #Rome #SanGiovanni #events #romelifestyle - facebook.com facebook

. #1M2026 sta prendendo forma, passo dopo passo, suono dopo suono. Grazie agli sponsor del Concerto Primo Maggio Roma per essere parte di questo percorso, prima ancora che tutto inizi. @NUOVOIMAIE x.com