Primo Maggio ad Avellino manifestazione della Cgil davanti alla Villa Comunale

Il Primo Maggio ad Avellino sarà caratterizzato da una manifestazione organizzata dalla CGIL davanti alla Villa Comunale, prevista per giovedì 1° maggio 2026 alle ore 10:00. L’evento si svolge in occasione della Festa dei Lavoratori e delle Lavoratrici, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale e portare attenzione alle tematiche legate al mondo del lavoro. La partecipazione è aperta a chi desidera prendere parte all’iniziativa pubblica.

In occasione della Festa dei Lavoratori e delle Lavoratrici, la CGIL Avellino promuove per giovedì 1° maggio 2026 un’iniziativa pubblica alla Villa Comunale, con inizio alle ore 10:00. Al centro della manifestazione i temi del lavoro, dei diritti e della giustizia sociale, riassunti nello slogan.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate "Partigiani della pace", ad Avellino manifestazione per il 25 aprileIl 25 Aprile torniamo a riempire le strade di Avellino in occasione dell’anniversario della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista. Villa comunale di Avellino, più giochi e sicurezza per i bambini: l'appello delle famiglieGià nelle prime ore successive al lancio dell’iniziativa, si è registrata un’ottima partecipazione da parte di cittadini, famiglie e genitori, a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Le piazze del Primo Maggio; Primo maggio, festa del lavoro: l’Irpinia annaspa; Parolise si anima per la Festa del Primo Maggio: musica, cibo e spettacolo per tutto il giorno; I conti non tornano. Il decreto 1º maggio per risalire la china. Carrarese un primo maggio da incorniciare. Se batte il Cesena potrebbe entrare nei playoffTutto dipenderà anche da cosa farà l’Avellino. Un traguardo inimmaginabile ad inizio stagione con gli azzurri dati per spacciati ... msn.com Scandone Avellino ai playoff: sfida alla Basket School MessinaLa Scandone Avellino si prepara ad affrontare la Basket School Messina nel primo turno dei playoff, in una serie che si preannuncia intensa e decisiva per il prosieguo della stagione. La formazione av ... msn.com A Porto Marghera i leader di Cgil, Cisl e Uil celebrano il Primo Maggio ripercorrendo un secolo di storia industriale: dalla nascita del polo fino alla crisi del modello produttivo e alla difficile riconversione ambientale ed economica - facebook.com facebook Primo Maggio, a Bologna in piazza contro il lavoro povero: “E’ come un’epidemia” x.com