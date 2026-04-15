Partigiani della pace ad Avellino manifestazione per il 25 aprile

Ad Avellino, le strade si sono riempite di cittadini per la manifestazione del 25 aprile dedicata alla Liberazione. L’evento ha coinvolto diverse persone che hanno partecipato per ricordare l’anniversario dell’Italia che si è liberata dall’occupazione nazifascista. La giornata ha visto momenti di commemorazione e cortei lungo i principali percorsi della città. La manifestazione si è svolta senza incidenti e con un’atmosfera di partecipazione collettiva.

Il 25 Aprile torniamo a riempire le strade di Avellino in occasione dell’anniversario della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista. Lo facciamo confermando le stesse parole dell’anno scorso perché per noi diventa sempre più necessario riaffermare la lotta per la pace, la stessa per.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Motori, l’evento nel weekend del 25 e 25 aprile con Maranello ancora cuore della manifestazione. Rally città di Modena: ormai ci siamoSi avvicina il momento del 43° Rally Città di Modena (foto Leonelli), uno degli eventi di riferimento nel panorama nazionale tra moderno e storico. 25 Aprile a Carpi, un programma diffuso con il “Giro d’Italia della Pace”Un calendario diffuso, costruito insieme alle realtà associative, culturali e istituzionali del territorio, riunite nel Comitato per la Memoria, per... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Onoriamo il valore e la scelta di libertà dei 300 partigiani ternani; 82° anniversario dell’eccidio della Benedicta, domenica 12 aprile; Quando la memoria si fa immagine. Al via la mostra ANPI sulla Resistenza firmata Sossella; Aprile di memoria e impegno civile nel segno della pace e della democrazia: il calendario dell’Anpi verso il 25 aprile. Presidio antifascista di Partigiani in ogni quartiere, centinaia di persone all’Arco della PaceNella giornata della festa della Liberazione, centinaia di persone si sono radunate all’Arco della Pace, a Milano, per il presidio antifascista Partigiani in ogni quartiere. Durante l’appuntamento ... affaritaliani.it Ad Alassio una statua di Pertini in piazza dedicata a partigianiNell'anniversario della nascita dell'ex presidente della Repubblica Sandro Pertini il 25 settembre 1896 a Stella (Savona), la città di Alassio lo celebrerà inaugurando una statua a grandezza naturale ... ansa.it Domenica, come ogni anno, sono stato alla commemorazione dell’eccidio della Benedicta, la più grande strage di partigiani di tutta la guerra di liberazione. Il ricordo non deve essere retorica per il dibattito politico dell’oggi, ma quotidiano invito all’azione perc - facebook.com facebook