Festa del Primo Maggio ai Giardini Luzzati con El Partydo e Teppa Bros dj set de Lo Stato Sociale

A Genova, ai Giardini Luzzati, si è svolta anche quest’anno la festa del Primo Maggio organizzata dalla Camera del Lavoro e dallo Spi, in collaborazione con la Cooperativa il Cesto. L’evento ha visto la partecipazione di El Partydo e Teppa Bros, oltre a un dj set degli Lo Stato Sociale. La manifestazione è stata dedicata alla celebrazione della festa dei lavoratori con musica e momenti di aggregazione.

Torna anche quest’anno a Genova il concerto organizzato dalla Camera del Lavoro e dallo Spi per il Primo Maggio in collaborazione con la Cooperativa il Cesto.Venerdì 1° maggio ai Giardini Luzzati Spazio Comune, a partire dalle ore 18, salirà sul palco El Partydo e a seguire Teppa Bros, dj set de.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Primo Maggio ai Giardini Luzzati: concerto gratuito con El Partydo e Lo Stato SocialeTorna a Genova l’appuntamento musicale promosso dalla Camera del Lavoro e dallo Spi, in collaborazione con la Cooperativa Il Cesto, per celebrare il... Reggae, Panetti e Birrette: festa ai Giardini Luzzati con street food e vinile dj setMercoledì 11 febbraio ai Giardini Luzzati si festeggia con una serata a base di Reggae Panetti e Birrette. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Festa del Lavoro, eventi e manifestazioni in programma in tutta Italia il Primo maggio; Festa del lavoro 1 maggio: significato e storia della festa dei lavoratori; Cosa fare a Bologna per il ponte del 1 Maggio 2026; Il weekend del Primo Maggio a Riccione: i sapori sul mare, l’artigianato, le mostre d’autore e la Cycling Fest con la Granfondo. Festa del Lavoro, eventi e manifestazioni in programma in tutta Italia il Primo maggioLeggi su Sky TG24 l'articolo Festa del Lavoro, eventi e manifestazioni in programma in tutta Italia il Primo maggio ... tg24.sky.it Tutto pronto a Fornaci per la festa del Primo MaggioQuest’anno la manifestazione si svolgerà in una tre giorni dal 1° al 3 maggio. Il tutto organizzato dal Comitato 1° Maggio con il supporto anche del ... giornaledibarga.it Primo Maggio 2026, Festa dei Lavoratori Ecco il programma di Suzzara "Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale". Questo è il tema al centro della manifestazione del Primo Maggi - facebook.com facebook