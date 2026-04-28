Raffadali corre | primo maggio con gara podistica di 6 chilometri aperta a tutti

Raffadali si appresta a ospitare il primo “Trofeo città di Raffadali”, una gara podistica di 6 chilometri aperta a tutti. L’evento si terrà il primo maggio e fa parte del circuito del Gran Prix provinciale Agrigento 2026. La manifestazione coinvolge atleti e amatori, offrendo l’opportunità di partecipare a una competizione che si svolge nel centro cittadino. La corsa rappresenta un momento di aggregazione per la comunità locale.

Raffadali si prepara ad accogliere la prima edizione del “Trofeo città di Raffadali", gara podistica inserita nel circuito del Gran Prix provinciale Agrigento 2026. L’appuntamento è fissato per il primo maggio, con partenza alle 9 e raduno previsto un’ora prima in via Porta Agrigento.La.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Il primo maggio si corre il Trofeo Città di Raffadali Articolo e regolamento al link del primo commento #siciliarunningphoto #siciliarunning - facebook.com facebook