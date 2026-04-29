Primo maggio a Lanciano con il Funai Music Festival tra gli ospiti N' Duccio

A Lanciano si svolgerà il secondo “Funai Music Festival”, organizzato dall’associazione culturale “Quartiere Storico Civita Nova” e previsto per venerdì 1° maggio 2026. Tra gli ospiti della manifestazione ci sarà anche N'Duccio, artista noto nel panorama musicale. La kermesse si terrà nella zona del quartiere storico e coinvolgerà diversi artisti e musicisti locali e nazionali.

Tutto pronto a Lanciano per la seconda edizione della manifestazione “Funai Music Festival”, che l’associazione culturale “Quartiere Storico Civita Nova” organizza venerdì 1° maggio 2026. L'evento si svolgerà dalle 12 alle 23 in via dei Funai, nello spazio all’aperto dell’ex De Giorgio. L’evento.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate A Fara San martino torna il Primo maggio music festivalIl Primo Maggio Music Festival a Fara San Martino è l’appuntamento che aspettavi per dare il via alla stagione. Leggi anche: Perugia, Primo Maggio Reggae 2026: festival a ingresso gratuito, tutti gli ospiti Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Lanciano Cultura 2026: quasi cento appuntamenti tra teatro, concerti, mostre, libri e sport; Lanciano, nuovo look per via Valera: la strada del centro storico diventerà zona a traffico limitato; Giornata delle dimore storiche: tutte le aperture nel Chietino; Lanciano Cultura: al via il programma 2026 tra cinema, teatro e rassegne letterarie. Il Funai Music Festival animerà il 1 maggio di Lanciano: il programma della 2°edizioneLanciano. Venerdì primo maggio l’Associazione Culturale Quartiere Storico Civita Nova propone la 2^ edizione della manifestazione Funai Music Festival, che ... abruzzolive.it Alcuni momenti di venerdì scorso A presentare il suo nuovo album "Logica Magica" Valentina Nicolotti Grazie a tutt* per la calorosa presenza, ci vediamo presto. . . #arcademy by #larteficio #valentinanicolotti #turin #jazzmusic . . ph by @joannagarcia_ph - facebook.com facebook