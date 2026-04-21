A Fara San martino torna il Primo maggio music festival

A Fara San Martino si terrà il Primo Maggio Music Festival, un evento che segna l'inizio della stagione musicale. La manifestazione si svolge nel giorno dedicato ai lavoratori e coinvolge diversi artisti e band locali. La festa si svolge in un luogo all'aperto, attirando un pubblico vario proveniente dalla zona. L'evento è programmato per il primo maggio e durerà tutta la giornata.

Il Primo Maggio Music Festival a Fara San Martino è l’appuntamento che aspettavi per dare il via alla stagione. Dalle 13 si aprono gli stand, dalle 14 si alza il volume con i sanspapiers, chilafapuliska e lpdmband. E per chiudere in bellezza? Dd set fino a tardi.Con la partecipazione di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Cava Music Fest, il 1° maggio debutta il festival dedicato a Franco TroianoNasce a Cava de’ Tirreni il Cava Music Fest, il nuovo appuntamento musicale in programma il 1° maggio 2026, pensato per trasformare il centro... Leggi anche: A maggio c’è la prima edizione del Garfagnana Food & Music Festival Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Acqua Fara San Martino; San Martino Siccomario, aggredisce i carabinieri e viene arrestato; Il giovane eroe di San Martino e la 18enne di Castello D’Agogna tra i nuovi Alfieri della Repubblica; San Martino Siccomario, giovane ubriaco al centro commerciale aggredisce i carabinieri: fermato con lo spray al peperoncino. Meteo Fara San Martino - Previsioni a lungo termineIl grafico si costruisce sovrapponendo 20 possibili evoluzioni partendo da condizioni iniziali opportunamente variate, simulando quindi tutti i possibili comportamenti dell'atmosfera. Tanto più vicino ... ilmeteo.it Che tempo faceva a Fara San Martino a Marzo 2024 - Archivio Meteo Fara San Martino10.7 °C 6.1 °C 15.8 °C n/d 74.9 % 5.5 km/h 0 2 0 0 ... ilmeteo.it A causa della chiusura della provinciale Palombaro-Fara San Martino per frane e di Via Isla per ragioni di sicurezza, potrebbe subire qualche leggera e n facebook