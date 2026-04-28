Primo Maggio 2026 a Piacenza e Monticelli il lavoro dignitoso torna al centro delle piazze

Il Primo Maggio 2026 vedrà in molte piazze della provincia di Piacenza e Monticelli manifestazioni promosse dalle tre principali sigle sindacali nazionali. Il focus sarà sul tema del lavoro dignitoso, con iniziative che coinvolgeranno i lavoratori e le comunità locali. Questa giornata si inserisce nel calendario annuale delle celebrazioni dedicate ai diritti dei lavoratori, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su questioni legate alle condizioni lavorative.

Sarà il tema del lavoro dignitoso a segnare le iniziative del Primo Maggio 2026 promosse da Cgil, Cisl e Uil anche nel territorio piacentino. La presentazione è stata fatta dai segretari generali della Cgil Ivo Bussacchini, della Cisl Michele Vaghini e della Uil Francesco Bighi nel corso di una.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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