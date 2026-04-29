primo alfabeto stellare

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Arezzo, arriva lo Zika e il Comune fa piazza pulita: “Chiudi le finestre e via le zanzare, o si paga!” Calcio alle tre e banchi in mezzo alla via: “Oh, ma qui s’ingorga tutto!” Arezzo, installazione artistica notturna: tre giovani appendono una bici a Guido Monaco per “dare una svolta verticale al traffico” Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib.🔗 Leggi su Lortica.it

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“guardo dalla finestra, e sento formarsi un intero alfabeto che mi sforzo di mettere in atto con l’intenzione di comporre parole,frasi,giambi e tetrametri. È come concepire e parlare di un altro secondo mondo che dentro di me arriva sempre primo.” —O.Elitis #La x.com