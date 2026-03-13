Lea Barletti per Alfabeto umano

Il 15 marzo alle 18, presso lo spazio We Lab, si terrà il prossimo incontro della rassegna “Alfabeto umano - parole che generano comunità”. L’evento è organizzato da Lea Barletti e si inserisce nel ciclo di appuntamenti dedicati alla condivisione di storie e esperienze che coinvolgono diverse realtà del territorio. L’iniziativa mira a creare un momento di confronto aperto e partecipato.

Prossimo appuntamento a We Lab della rassegna “Alfabeto umano - parole che generano comunità”.Il 15 marzo alle 18.30 un dialogo con Lea Barletti, attrice, scrittrice e performer, intorno a “Corpo e voce nella parola. Il dire come atto incarnato”. Info e prenotazioni: 393 6604482 - welab. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Articoli correlati La Madonna con Bambino torna nell'edicola in via Chiasso BarlettiLucca, 3 marzo 2026 – È stata inaugurata e ricollocata questa mattina, 3 marzo, nella sua edicola storica, all’angolo tra Chiasso Barletti e via... Leggi anche: L’alfabeto del gentiluomo: i dettagli pilastri di eleganza