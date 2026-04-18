L’alfabeto del design in Triennale

Da ilgiorno.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dall'inizio della Design Week, la Triennale presenta una mostra monografica dedicata a due designer londinesi, Edward Barber e Jay Osgerby. La mostra, intitolata

Una vigilia della Design week che parte con una bella monografica dedicata dalla Triennale a due geniali designer londinesi Edward Barber e Jay Osgerby, (Alphabet, sino al 6 settembre), a cura di Marco Sammicheli e con progetto di allestimento di studiomille. La mostra esplora tre decenni di attività nel campo del design, dai primi progetti di arredamento e prodotto alle grandi commissioni pubbliche e alle collaborazioni con marchi italiani e internazionali, ripercorrendo l’evoluzione del lavoro dello studio e la sua influenza sul panorama del design italiano e internazionale. Da qui la scelta di Il titolo della mostra prende spunto dalla...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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